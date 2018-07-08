"8 июля после обнаружения неисправности в одном из самолётов Airbus 320 авиакомпании Small Planet Airlines было изменено расписание полётов S5 3643 и S5 3644 Вильнюс-Бургас-Вильнюс. Small Planet Airlines приносит извинения всем пассажирам из-за причинённых неудобств", – говорится в сообщении.

Вылет из Вильнюса намечен на 17:00, из Бургаса – на 20:15.

Как указывается в сообщении компании, для всех пассажиров этих полётов заказаны отели и питание, а также предоставлена возможность продолжить пребывание в отелях в ожидании вылета. Вместо одного из самолётов, в котором была обнаружена неисправность, компания использует запасной самолёт, ожидавший на базе в Падерборне. Копмания заказала частный самолёт, на котором дежурный экипаж прибудет в Падерборн и доставит этот самолёт в Вильнюс.

Другие вылеты из Вильнюса 8 июля происходят по установленному расписанию. В сообщении авиакомпания подчёркивает, что она отдаёт приоритет безопасности полётов, а в случае задержки рейсов заботится о пассажирах.

В субботу из-за неисправности был задержан рейс компании Small Planet Airlines из Майорки в Средиземном море. Отдыхающие в Вильнюс прилетели на 3 часа позже запланированного времени.