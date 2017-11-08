Из-за столкновения 4 авто на оживленной улице столицы образовался затор

По сведениям полиции, люди в ДТП не пострадали, однако водители не смогли сами выяснить, кто виноват, поэтому вызвали стражей порядка. Через час после ДТП серьезно поврежденные BMW, все еще перекрывали движение.
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