Автомобили с трудом заезжают на горки, соскальзывают с дорог, регистрируют ДТП. На дорогах образуются заторы.
Представитель ГКП Каунасского округа Юстина Казрагите информировала, что с 10 ч. до 14.30 ч. в городе зарегистрировали 27 ДТП. Люди в ДТП не пострадали.
Полиция информирует, что условия на дорогах все еще сложные, хотя снег уже не идет.
"Условия на дорогах остаются сложными, поэтому полиция напоминает водителям, что они должны быть внимательными и выбирать не максимально допустимую, а безопасную скорость, соблюдать дистанцию между автомобилями", – сказала Казрагите.
Пользователи сообщили о ДТП в Академии, в котором участвовали 5 автомобилей, на ул. Диджёйи с дороги съехал nuo BMW, произошло ДТП на ул. Раудоноё Крижё.
В фейсбуке каунасцы поделились информацией о ДТП на ул. Вейверю. Там грузовой микроавтобус снес дорожный знак.
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