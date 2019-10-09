8 октября, в 11.04 ч., в Шяуляйском районе, на дороге Шяуляй-Грузджяй-Науёи Акмяне с дороги съехал школьный автобус Iveco Daily, которым управлял 72-летний водитель. Водитель потерял сознание, автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В автобусе было 16 детей.
Во время ДТП 17-летняя девушка получила травму - разбила губу. Водитель был госпитализирован. К счастью, другие ехавшие на экскурсию подростки не пострадали.
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