Из-за проблем со здоровьем у водителя в дерево врезался школьный автобус

Скопировать ссылку Из-за проблем со здоровьем у водителя в дерево врезался школьный автобус

8 октября, в 11.04 ч., в Шяуляйском районе, на дороге Шяуляй-Грузджяй-Науёи Акмяне с дороги съехал школьный автобус Iveco Daily, которым управлял 72-летний водитель. Водитель потерял сознание, автобус съехал с дороги и врезался в дерево. В автобусе было 16 детей.