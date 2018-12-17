Из-за пожара в Вильнюсе ограничено движение

17 декабря, в 15.54 ч., поступило сообщение о том, что в Вильнюсе на ул. Титнаго, 8Б горит одноэтажное здание, в котором находятся баллоны с углекислым газом.

Полиция следит за порядком и безопасностью движения – на дороге у здания временно ограничено движение.