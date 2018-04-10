Сообщение поступило 10 апреля, в 10.10 ч.
На месте происшествия работает полиция, пожарные-спасатели и инспекторы по охране окружающей среды.
Эвакуируют второй этаж.
По неподтвержденным данным, на втором этаже здания был обнаружен конверт. Работнику суда он показался подозрительным, поэтому он вынес конверт на улицу, не вскрывая его.
По данным источников, часть суда продолжает работу. Специалисты выясняют, что делать с находкой.
В 11.40 ч. был введен план "Щит".
Пресс-секретарь Департамента пожарной безопасности и спасения сказала DELFI, что спасатели осмотрели помещения и проверили, нет ли там опасных веществ. По их данным, концентрация опасных веществ не была обнаружена.
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