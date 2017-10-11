11 октября, в 12.22 ч., вильнюсские спасатели получили сообщение о пожаре на телебашне в столице Литвы . Звонивший сообщил, что на 18-19 этажах башни чувствуется запах горящих проводов, идет дым.
© DELFI / Andrius Ufartas

Работников из здания эвакуировали, однако есть подозрения, что двое еще находятся в башне. Пожарные-спасатели осматривают здание.

На место происшествия приехало 6 автоцистерн.

По предварительным данным, после того как включили отопления, начали плавиться провода, запах стал распространяться через вентиляцию . Пожарные ликвидировали опасность.

Всего из башни эвакуировали 40 человек: 30 работников и 10 туристов.

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