Работников из здания эвакуировали, однако есть подозрения, что двое еще находятся в башне. Пожарные-спасатели осматривают здание.

На место происшествия приехало 6 автоцистерн.

По предварительным данным, после того как включили отопления, начали плавиться провода, запах стал распространяться через вентиляцию . Пожарные ликвидировали опасность.

Всего из башни эвакуировали 40 человек: 30 работников и 10 туристов.