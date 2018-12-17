Департамент полиции информировал, что в Вильнюсе из-за неосторожного использования фейерверков пострадал ребенок. Девочка была госпитализирована.
© DELFI / Paulius Garkauskas

16 декабря, в 17.35 ч., в Вильнюсскую больницу с аллеи им. Канта была доставлена и госпитализирована девочка (2006 г.р.).

По предварительным данным, она пострадала в 16.50 ч., во дворе дома, где ее отец (1972 г.р.) запускал фейерверки.

Ведется расследование.

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