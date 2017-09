Из-за молний следовавший в Вильнюс самолет приземлился в Минске

"Вчера у нас были сильные молнии, поэтому экипаж принял решение совершить посадку в Минске, сам экипаж выбирает запасной аэропорт - это может быть Каунас, Паланга, Варшава, или как в этом случае Минск", – сообщила BNS пресс-секретарь компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Агне Мажейките. По ее словам, самолет летел в Вильнюс из Киева, он должен был приземлиться около 21 часа, однако из-за молний пассажиры были доставлены в Вильнюс около 23.30. "Они пробыли там несколько часов, не высаживали пассажиров, и около половины двенадцатого прилетели в Вильнюс", - сообщила А. Мажейките.











