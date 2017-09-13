Из-за молний следовавший в Вильнюс самолет приземлился в Минске

Самолет украинской авиакомпании Ukraine International Airlines, который должен был приземлиться во вторник в Вильнюсском аэропорту, по причине молний приземлился в Минске. Пассажиры были доставлены в литовскую столицу несколькими часами позже.
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"Вчера у нас были сильные молнии, поэтому экипаж принял решение совершить посадку в Минске, сам экипаж выбирает запасной аэропорт - это может быть Каунас, Паланга, Варшава, или как в этом случае Минск", – сообщила BNS пресс-секретарь компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Агне Мажейките.

По ее словам, самолет летел в Вильнюс из Киева, он должен был приземлиться около 21 часа, однако из-за молний пассажиры были доставлены в Вильнюс около 23.30.

"Они пробыли там несколько часов, не высаживали пассажиров, и около половины двенадцатого прилетели в Вильнюс", - сообщила А. Мажейките.

BNS
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