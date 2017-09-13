"Вчера у нас были сильные молнии, поэтому экипаж принял решение совершить посадку в Минске, сам экипаж выбирает запасной аэропорт - это может быть Каунас, Паланга, Варшава, или как в этом случае Минск", – сообщила BNS пресс-секретарь компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Агне Мажейките.
По ее словам, самолет летел в Вильнюс из Киева, он должен был приземлиться около 21 часа, однако из-за молний пассажиры были доставлены в Вильнюс около 23.30.
"Они пробыли там несколько часов, не высаживали пассажиров, и около половины двенадцатого прилетели в Вильнюс", - сообщила А. Мажейките.
Из-за молний следовавший в Вильнюс самолет приземлился в Минске
Самолет украинской авиакомпании Ukraine International Airlines,...
В Каунасе спасатели вытащили из горящей квартиры обгоревшего мужчину
12 сентября в Каунасе загорелась квартира. Приехав на...
Ночью дети вызвали полицию: мужчина нанес ножевые ранения их матери
12 сентября ночью, около 2 ч. по Единому номеру помощи...
В суде Контянис не пожалел свою сожительницу (2)
12 сентября перед судом предстали Моника Казюкайтите и...
В столице в тоннеле в ДТП попала вдова бывшего президента Литвы (28)
11 сентября, в 12.40 ч., в Вильнюсе, на ул. Гележинё Вилко, в...
TOP новостей
На маленькие пенсии жалуются не все: 240 евро предостаточно (71)
Правительство Литвы с октября обещает немного...
Бизнес супруги депутата спровоцировал его визит (1)
Либерал Йонас Варкалис – не самый яркий политик...
Из-за молний следовавший в Вильнюс самолет приземлился в Минске
Самолет украинской авиакомпании Ukraine International Airlines,...
Пришел, увидел, ушел: Валатка покидает агентство новостей ELTA
В среду известный журналист и обозреватель Римвидас...
Как Эстония опять впереди: курить нельзя, голосовать с 16 лет - можно
15 октября в Эстонии стартует уникальный для стран...