Из-за массового ДТП на дороге Вильнюс - Каунас было на несколько часов приостановлено движение

Полиция сообщала, что в ДТП пострадали люди, дорога была полностью заблокирована.

ДТП произошло в 7.15 ч. Каунасская полиция в 9.10 ч. сообщила DELFI, что движение возобновлено, устроен объезд.

По предварительным данным, в больницу доставили двоих пострадавших.

Полиция отмечает, что дорожное покрытие скользкое, поэтому водители должны быть очень осторожны и выбирать безопасную скорость.