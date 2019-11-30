Из-за массового ДТП на дороге Вильнюс - Каунас было на несколько часов приостановлено движение

Полиция сообщала, что в ДТП пострадали люди, дорога была полностью заблокирована.
ДТП произошло в 7.15 ч. Каунасская полиция в 9.10 ч. сообщила DELFI, что движение возобновлено, устроен объезд.
По предварительным данным, в больницу доставили двоих пострадавших.
Полиция отмечает, что дорожное покрытие скользкое, поэтому водители должны быть очень осторожны и выбирать безопасную скорость.
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