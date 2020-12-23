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23 декабря, в 11.40 ч., на магистральной дороге A11 (Шяуляй-Паланга), около дер. Нарвайшяй, на встречную полосу выехал молоковоз, следовавший в сторону Плунге. Он столкнулся с автомобилем VW Passat.
Из-за лопнувшей покрышки молоковоза погиб невинный человек
© Shutterstock

В результате ДТП погиб водитель легковушки.

По предварительным данным Клайпедской полиции, причиной ДТП стало лопнувшее колесо молоковоза.

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