На место происшествия выехали пожарные-спасатели.

По словам спасателей, столкнулись тягач и два легковых автомобиля. Пострадали три человека. Двоих сразу же увезли в больницу, а третий был зажат в автомобиле Nissan, его из авто освободили спасатели и передали в руки врачей скорой помощи. Его также увезли в больницу.

По предварительным данным, виновником ДТП был водитель BMW, который выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Nissan Primera. Не удалось избежать столкновения и ехавшему за Nissan тягачу MAN с автоцистерной.

Двое пострадавших ехали в Nissan Primera, пострадал и водитель BMW.

Позже выяснилось, что водитель BMW с эстонскими номерами пытался бежать от полиции. Он не подчинился требованию полицейских остановиться, полицейские преследовали его, стреляли по колесам. Но и после этого беглец не остановился.

Выяснилось, что BMW был угнан в Эстонии.