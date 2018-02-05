На место происшествия выехали пожарные-спасатели.
По словам спасателей, столкнулись тягач и два легковых автомобиля. Пострадали три человека. Двоих сразу же увезли в больницу, а третий был зажат в автомобиле Nissan, его из авто освободили спасатели и передали в руки врачей скорой помощи. Его также увезли в больницу.
По предварительным данным, виновником ДТП был водитель BMW, который выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с Nissan Primera. Не удалось избежать столкновения и ехавшему за Nissan тягачу MAN с автоцистерной.
Двое пострадавших ехали в Nissan Primera, пострадал и водитель BMW.
Позже выяснилось, что водитель BMW с эстонскими номерами пытался бежать от полиции. Он не подчинился требованию полицейских остановиться, полицейские преследовали его, стреляли по колесам. Но и после этого беглец не остановился.
Выяснилось, что BMW был угнан в Эстонии.
Из-за ДТП с участием BMW закрыта Паневежская объездная дорога (1)
5 февраля, в 10.22 ч., по Единому номеру 112 было получено...
Запись прямой трансляции попалась на глаза полиции - у пьяных родителей забрали детей (6)
В воскресенье вечером неравнодушные жители защитили...
В Вильнюсе за рулем скончался водитель маршрутного автобуса (26)
В ночь на 5 февраля, в 0.26 ч., в Вильнюсе , на ул. С.Даряус ир...
В Йонавском районе произошла курьезная кража (6)
Полиция сообщила, что в Йонавском районе, в цистерну с...
В Паневежском районе продолжаются поиски ребенка, родители просят покоя (22)
Несчастье в Паневежском районе все еще сотрясает...
TOP новостей
Министр обороны Литвы: Россия размещает в Калининградской области "Искандеры" на постоянной основе (61)
Россия в понедельник разместила в Калининградской...
Стареющая Литва: людям придется работать дольше (23)
В Литве из-за эмиграции численность трудоспособного...
Хватит газовать: в центрах техобслуживания Литвы водителей ждут новшества (6)
Уже в скором времени в центрах техобслуживания Литвы...
Президент Литвы высказала свое мнение о #MeToo будут решать вопрос вручения премии Тримакасу (16)
Президент Литвы Даля Грибаускайте поддерживает...
Численность населения в Литве сокращается неравномерно: обнаружена интересная тенденция (46)
Эмиграция нанесла удар по всей Литве , однако некоторые...