Из-за ДТП движение на Антакальнисе парализовано

В пятницу перед обедом в вильнюсском микрорайоне Антакальнис столкнулись легковой автомобиль и автобус. ДТП - техническое, повреждены только транспортные средства, люди не пострадали, однако его последствия ощутят многие жители столицы.
Avarija sustabdė eismą Antakalnyje
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Оказывается, участники ДТП полностью перекрыли движение на ул. Антакальнё на пути в сторону ул. Шило со стороны Антакальниса.

"Транспорт стоит, автобус перекрыл все движение", – написано в фейсбуке на странице для водителей.

Читатели DELFI также информировали, что транспорт стоит, сколько времени потребуется, чтобы убрать автобус и автомобиль с проезжей части, неясно.

В заторах стоят не только легковые автомобили, но и общественный транспорт - автобусы и троллейбусы.

Водителям рекомендуют объезжать перекресток ул. Антакальнё и Шило.

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