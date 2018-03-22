Из-за ДТП была закрыта магистраль Via Baltica

22 марта, в 7.20 ч., на дороге A5, у деревни Пускяльняй, столкнулись три автомобиля (один из них грузовой). Во время ДТП пострадала водитель одного из автомобилей, ее доставили в Мариямпольскую больницу.
© DELFI / Ainis Gurevičius

Из-за ДТП на Via Baltica было закрыто движение.

Около 8.20 ч. движение было возобновлено.

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