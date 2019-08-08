По Единому номеру помощи поступило анонимное сообщение о том, что в здании Вильнюсского участкового суда пролита ртуть. Из здания были эвакуированы люди.
Vilniaus miesto apylinkės teismas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Звонок поступил около 8.30 ч. Звонил мужчина. Он сказал, что вылил ртуть в здании суда на проспекте Лайсвес.

"Было решено эвакуировать людей из здания, пока сотрудники Департамента пожарной безопасности и спасения не проверят помещение",– сказано в сообщении.

На месте происшествия дежурили врачи, полиция и пожарные-спасатели.

Пресс-секретарь суда информировала DELFI, что сообщение было ложным. Пожарные-спасатели проверили здание, но никаких следов ртути не обнаружили. Работа суда возобновилась.

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