Звонок поступил около 8.30 ч. Звонил мужчина. Он сказал, что вылил ртуть в здании суда на проспекте Лайсвес.

"Было решено эвакуировать людей из здания, пока сотрудники Департамента пожарной безопасности и спасения не проверят помещение",– сказано в сообщении.

На месте происшествия дежурили врачи, полиция и пожарные-спасатели.

Пресс-секретарь суда информировала DELFI, что сообщение было ложным. Пожарные-спасатели проверили здание, но никаких следов ртути не обнаружили. Работа суда возобновилась.