По данным департамента тюрем, в 2008 г. Сотиков, чтобы скрыть другое преступление убил человека в Испании. В 2011 г. Испания передала его Литве. Осужденный отбывал срок в Мариямпольской колонии. Его должны были освободить в марте 2024 г. В тюремную больницу его привезли 24 августа.
Начато расследование.
Осужденного ищет полиция и криминальная разведка Департамента тюрем.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении сбежавшего, просьба звонить по номеру 112.
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