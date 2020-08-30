По данным департамента тюрем, в 2008 г. Сотиков, чтобы скрыть другое преступление убил человека в Испании. В 2011 г. Испания передала его Литве. Осужденный отбывал срок в Мариямпольской колонии. Его должны были освободить в марте 2024 г. В тюремную больницу его привезли 24 августа.

Начато расследование.

Осужденного ищет полиция и криминальная разведка Департамента тюрем.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении сбежавшего, просьба звонить по номеру 112.