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30 августа, в 16 ч., в Кайшядорском районе, в дер. Правенишкес, из дворика тюремной больницы, отодрав жесть в стене, сбежал осужденный за убийство Евгений Сотиков, 1982 г.р.
Jevgenijus Sotikovas
Jevgenijus Sotikovas
© Kalėjimų departamento nuotr.

По данным департамента тюрем, в 2008 г. Сотиков, чтобы скрыть другое преступление убил человека в Испании. В 2011 г. Испания передала его Литве. Осужденный отбывал срок в Мариямпольской колонии. Его должны были освободить в марте 2024 г. В тюремную больницу его привезли 24 августа.

Начато расследование.

Осужденного ищет полиция и криминальная разведка Департамента тюрем.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении сбежавшего, просьба звонить по номеру 112.

Jevgenijus Sotikovas
Jevgenijus Sotikovas
© Kalėjimų departamento nuotr.

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