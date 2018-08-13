В период с 10 ч. 5 августа по 20 ч. 12 августа из староверской церкви в деревне Шлижишкес (Кельмеский район) были украдены старинные религиозные книги (XVIII век). Воры сняли стекла и спилили решетки.
© Shutterstock nuotr.

Нанесенный ущерб уточняется, начато расследование.

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