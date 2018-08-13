В период с 10 ч. 5 августа по 20 ч. 12 августа из староверческой (старообрядческой) церкви в деревне Шлижишкес (Кельмеский район) были украдены старинные религиозные книги (XVIII век). Воры сняли стекла и спилили решетки.
© Shutterstock nuotr.

Нанесенный ущерб уточняется, начато расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Полиция все еще разыскивает бежавшего из колонии заключенного (5)

Сотрудники ГПК Алитусского округа все еще разыскивают...

Пьяный водитель на BMW врезался в угол дома (1)

В ночь на 12 августа, в 2.52 ч., пьяный (2,03 промилле) мужчина...

В Укмергском районе ограблен киоск, в котором продавали арбузы (1)

В воскресенье, в 17.40 ч., в деревне Зуяй (Укмергский район)...

В Клайпеде осквернен памятник Единой Литве, подозреваемый задержан (7)

11 августа поздно вечером, в 23.40 ч. в Клайпеде, на ул. Тилту...

Из староверческой церкви украдены старинные книги (3)

В период с 10 ч. 5 августа по 20 ч. 12 августа из...

TOP новостей

Экономист: рост числа людей, живущих в бедности, обусловлен инфляцией (39)

По словам советника президента банка SEB , экономиста...

Сквернялис намерен ограничить время работы ТЦ по воскресеньям (3)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис недоволен...

Семья из Беларуси довольна переменами в Паланге: "Еще бы цены чуть пониже" (27)

Изнуряющая жара, стоящая в Литве, радует отдыхающих на...

Погода: с юга снова придет волна тепла

13 августа в небе соберутся облака, однако уже во вторник...

Lietuvos įtakingiausi

Самые влиятельные в Литве 2018: список политиков (172)

Уже четвертый год подряд портал DELFI осуществляет...