В период с 10 ч. 5 августа по 20 ч. 12 августа из староверческой (старообрядческой) церкви в деревне Шлижишкес (Кельмеский район) были украдены старинные религиозные книги (XVIII век). Воры сняли стекла и спилили решетки.
Нанесенный ущерб уточняется, начато расследование.
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