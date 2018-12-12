11 декабря, в 19.20 ч., было замечено, что в Алитусском районе, в деревне Першекининкай, из сейфа в жилом доме украли около 40 000 евро и ювелирные изделия. Ущерб устанавливается.

Вечером того же дня, в 20.30 ч., в Каунасском районе, в Домейкаве было замечено, что украден сейф, находившийся в жилом доме. В сейфе были легально хранившиеся пистолеты ПM и Margolin и патроны (количество устанавливается), ювелирные украшения, золотые монеты и слиток золота массой около 1 кг. Ущерб устанавливается.