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В пятницу из Правенишкской колонии сбежал осужденный.
Из Правенишкской колонии сбежал осужденный
© DELFI / Orestas Gurevičius

Департамент полиции сообщил, что осужденный (1979 г.р.) сбежал из Правенишкской колонии (Кайшядорский район) 13 ноября, в 18.25 ч.

Сбежавший был осужден за кражи.

Пресс-секретарь Департамента тюрем Инга Маурицене сказала, что мужчину перевели в открытую колонию 10 ноября.

В этой колонии действует менее строгий режим, те у кого есть разрешение, могут выходить за У сбежавшего такого разрешения не было.

Ведется розыск.

Департамент тюрем распространил фотографию беглеца. Это Альбертас Быковас 1979 г.р. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просьба звонить по номеру 112.

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