Из Правенишкской колонии сбежал осужденный

Департамент полиции сообщил, что осужденный (1979 г.р.) сбежал из Правенишкской колонии (Кайшядорский район) 13 ноября, в 18.25 ч.
Сбежавший был осужден за кражи.
Пресс-секретарь Департамента тюрем Инга Маурицене сказала, что мужчину перевели в открытую колонию 10 ноября.
В этой колонии действует менее строгий режим, те у кого есть разрешение, могут выходить за У сбежавшего такого разрешения не было.
Ведется розыск.
Департамент тюрем распространил фотографию беглеца. Это Альбертас Быковас 1979 г.р. Всех, кто что-либо знает о его местонахождении, просьба звонить по номеру 112.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Несмотря на угрозу коронавируса, жители Литвы не отказываются от новогодних поездок за границу (12)
Похоже , коронавирус не помешает любителям отдыха в...
Из тотальной психической травмы Беларусь будет выходить долго. По рецепту Германии после Второй мировой (135)
Насилие в Беларуси стало повседневностью. Общество...
В Вильнюсе у контейнеров устанавливают видеокамеры, нарушителей ждут штрафы (56)
Государственная компания "Администратор Вильнюсской...
За сутки в Литве установлен 1531 случай коронавируса, скончались 13 человек (11)
За прошедшие сутки в Литве установлен 1531 новый случай...
Загадка для полиции: недееспособный пожилой человек, находящийся в больнице, стал нарушителем ПДД
Клайпедская полиция расследовала абсурдное...