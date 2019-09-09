Из Правенишкес сбежал заключенный, его случайно поймали через 4 часа

Из колонии сбежал 19-летний житель Пренай Миндаугас Стульгис.

Информация о беглеце вскоре появилась на форумах заключенных, в колонию ночью приехал ее директор. Между тем Департамент тюрем сообщил лишь, что в 22.25 ч. из первого сектора скрылся заключенный, которого около 2 ч. задержали на дороге Вильнюс-Каунас, недалеко от колонии, молодой человек сейчас изолирован.

"Администрация колонии благодарит полицию и сотрудников других служб", – указали представители департамента.

Больше ничего не сообщалось, кроме того, что ведется служебное расследование и предприняты дополнительные меры безопасности для пресечения подобных инцидентов.

В сообщении умалчивается о том, что сначала перелезавшего через забор заключенного увидела надзиратель в вышке, вскоре раздались предупредительные выстрелы, но они беглеца не остановили – он перелез и через второй забор.

"Я удивился, что сбежал Миндаугас, он был спокойный, работал в столовой, – рассказал DELFI один осужденный. – Все произошло около 22 ч., я стоял у окна, когда увидел растерянных надзирателей, а потом увидел, что через забор перелезает человек. Я подумал, что он лезет за вещами, которые перебрасывают на зону, но тут послышались крики, стой, стрелять буду. Потом раздались 4 выстрела. Но Миндаугаса Это не остановило – он перелез через второй забор, а над колонией уже летал вертолет, надзиратели проверяли, не сбежал ли кто-то еще".

Беглеца через 4 часа задержали у деревни Грабучишкес. Увидев надзирателей заключенный не пытался бежать и не оказывал сопротивления.

"Я шел домой", – сказал Стульгис, который пострадал во время того, как перебирался через колючую проволоку.

По данным источников DELFI в колонии, юноша решился бежать, поскольку ему не оказали помощи. Он просил надзирателей защитить его от других заключенных.

"Он еще совсем ребенок, первый раз попал в колонию, где его стали терроризировать другие заключенные, – рассказал сотрудник колонии, не пожелавший назвать свое имя. – Ни для кого не секрет, что об этом он говорил все сотрудникам – и начальнику отряда, и сотрудникам криминальной разведки, но никто не обращал внимания, дескать, привыкнет".

По данным источника, Стульгис в течение недели регулярно ходил к врачам, которым также рассказал об издевательствах и насмешках.

Директор колонии Дайнюс Сушинскас сказал, что пока не может сказать, как осужденному удалось сбежать, он также сказал, что ему ничего неизвестно о насмешках. Он сказал, что ведется расследование и проверка.

Сушинскас не разрешил журналисту DELFI встретиться со Стульгисом. Он сказал, что заключенный изолирован на время расследования.

Стульгис никому не обмолвился о своих планах. Таким образом он, вероятно, хотел обратить внимание на проблему издевок и надругательств.

Стульгис был осужден на 7 лет за преднамеренное убийство, совершенное 11 августа 2017 года в Пренай. Он с друзьями убил бездомного.

На момент совершения преступления ему не было 18 лет. Вместе с ним был осужден 15-летний, который воткнул бездомному металлический прут в заднепроходное отверстие. Бездомный от полученных травм скончался на месте.