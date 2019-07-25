На месте происшествия кроме пожарных-спасателей, работают врачи скорой помощи, полиция и специалисты по гражданской безопасности.
Это здание прославилось в августе 2015 года, тогда тоже появились трещины, появились щели в подъезде и во внешних стенах дома. Тогда подозревали, что причина - нелегальный ремонт в одной из квартир - предполагалось, что кто-то сместил несущие конструкции. Здание признали аварийным.
Всего несколько дней назад житель этого дома Витаутас рассказал порталу Kas vyksta Kaune, что ситуация в доме ужасная. Он заметил, что здание находится в аварийном состоянии, отошла стена в первом подъезде.
"Виновники найдены, компанию Būsto valda обязали все привести в порядок, провели уже не одну экспертизу, нашли причины, но ничто не продвигается вперед", – сожалел каунасец.
Дом, по его словам разваливается дальше, в нем опасно жить, в любой момент он может рухнуть. В доме, по его словам, живут и семьи с детьми, и пенсионеры. "Мы в безнадежной ситуации, скоро останемся на улице, а ответственные за это спокойно спят", – возмущался мужчина.
Из печально известного каунасского общежития эвакуируют жителей (4)
25 июля, в 13.02 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о...
В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (33)
В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...
Мошенник-работодатель на имя своего работника взял кредит в 8000 евро (1)
Мошенник-работодатель на имя своего работника взял...
В Таурагском округе была изнасилована 25-летняя женщина (3)
Литовская полиция сообщает, что 22 июля в Таурагском...
TOP новостей
Гостиница в Калининграде: невиданная роскошь за мизерную плату (334)
Доводилось ли вам спать на кровати в форме ракушки? Или...
Цены на ягоды в Литве поражают покупателей: люди берут польские товары (8)
В середине лета в Литве началось время ягод и варки...
Литва представила в Европарламенте дело о трагических событиях 13 января (16)
Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс в четверг...
В Правенишкской колонии продолжается бунт, есть пострадавшие (33)
В Правенишкской колонии – снова беспорядки: в среду...
Тридцатилетие живой цепи пройдет под лозунгом: "Балтийский путь – это мы" (45)
Тридцатилетие Балтийского пути в этом году будет...