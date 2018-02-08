Подозревают, что младенец пострадал от травмы, возникшей в результате сильного встряхивания.
Начато расследование.
Заместитель старосты Пабраде Олеся Юргелянец сказала, что вчера после трагедии представители старосты посетили семью. О происшествии сообщили в Службу по защите детей.
"Конечно, семья нам была известна. Мать всю жизнь была в группе риска, мы приходили, когда малыш только родился, сообщили о ситуации Службе по защите детей, чтобы они оценили условия.
Когда мать с младенцем вернулась из роддома домой, мы видели, что дома тепло, не пьют, все в порядке, ничего плохого не было", – сказала Юргелянец.
Она не могла сказать, пили ли в этой семье – причины, по которым семья находилась в группе риска, известны Службе по защите детей.
По словам Юргелянец, попавший в больницу малыш - единственный ребенок в семье.
"Специалисты, которые отвечают за семьи, поедут, все узнают, посмотрят, какая там ситуация и свяжутся со Службой по защите детей", – сказала она.
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