Из Maxima bazė в Вильнюсе эвакуировали людей

На место происшествия полицию, медиков или пожарных не вызывали.
Как проинформировала DELFI представитель Maxima, реальной угрозы здоровью людей не было, сигнализация работала лишь в течение нескольких минут.
"Мы приносим извинения всем клиентам за возможные неудобства. В субботу около полудня сработала противопожарная сигнализация в аккумуляторном отделе администрации складов. Сразу же были предприняты все меры безопасности, эвакуированы люди. После проверки помещений ничего обнаружено не было, поэтому через несколько минут работа в магазине была продолжена. Мы благодарим своих клиентов за понимание ", – проинформировала Р. Аукштуолите.
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