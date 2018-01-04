"Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали — такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", — сообщила сама журналистка.
По данным ТАСС, пресс-секретарь Государственной службы пограничной охраны Кристине Петерсоне уточнила, что Курлаева была внесена в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики.
"На данный момент она задержана в порядке миграционного закона Латвии. Сейчас в отношении нее производятся процессуальные действия. Она была включена в список нежелательных лиц для въезда на территорию Латвии", — сказала Петерсоне.
Напомним, несколько дней назад был задержан супруг Ольги — журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев. Причиной задержания стало включение его в "черный список" лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию Латвии.
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