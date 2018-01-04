Телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что латвийские власти выдворяют из страны журналистку Ольгу Курлаеву. Сообщается, что корреспондента ВГТРК подозревают в угрозе национальной безопасности Латвии.
© Shutterstock nuotr.

"Будет выдворение. Причины пока неизвестны, сказали — такие же, как у супруга, то есть я несу угрозу национальной безопасности", — сообщила сама журналистка.

По данным ТАСС, пресс-секретарь Государственной службы пограничной охраны Кристине Петерсоне уточнила, что Курлаева была внесена в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики.

"На данный момент она задержана в порядке миграционного закона Латвии. Сейчас в отношении нее производятся процессуальные действия. Она была включена в список нежелательных лиц для въезда на территорию Латвии", — сказала Петерсоне.

Напомним, несколько дней назад был задержан супруг Ольги — журналист телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев. Причиной задержания стало включение его в "черный список" лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию Латвии.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

ЧП и криминал

Кошмар под Паневежисом: после ссоры с женой мужчина покончил с собой (3)

4 января, в 18.27 ч., в деревне Спиракяй (Паневежский район)...

Из Латвии выдворена российская журналистка (7)

Телеканал "Россия 24" (ВГТРК) сообщил, что латвийские...

В Рокишкской психиатрической больнице пациент ранил врача ножом (1)

3 января в Рокишкской психиатрической больнице было...

В Вильнюсе ночью горели два автомобиля (2)

В ночь на 3 января в Вильнюсе, в 04.41 ч. по Единому номеру...

В Паневежисе пропала несовершеннолетняя девушка (4)

В первый день Нового года в Паневежском районе пропала...

TOP новостей

Президент Литвы напомнила премьеру: в случае с Россией экономика от политики неотделима (351)

Президент Литвы Даля Грибаускайте называет...

Митинг врачей в Вильнюсе: лучшие люди покидают страну (88)

4 января в Вильнюсе состоялся митинг литовских врачей,...

Центробанк Литвы: неактивные счета должны быть закрыты (4)

Служба контроля Центробанка Литвы подтвердила...

В деле MG Baltic и Движения либералов о коррупции - новый эпизод (4)

В подозрениях в адрес Движения либералов и Партии...

В суд передано дело финансовой пирамиды Мавроди: в Литве сотни пострадавших (12)

Генпрокуратура Литвы передала в Вильнюсский окружной...