Белорусские таможенники выявили поставки 88 тонн пищевого мака с опасной примесью "маковая соломка", который следовал двумя партиями. В первом случае 22 тонны пищевого мака перемещались через автомобильный пункт пропуска "Григоровщина", во втором — 66 тонн такого товара следовало железнодорожным сообщением через пункт таможенного оформления "Полоцк".

По данным Таможенного комитета Республики Беларусь, отправителем товара в обоих случаях являлась одна и та же латвийская фирма, а получателями — субъекты хозяйствования в Казахстане.

Согласно заключению эксперта, в результате просева в 88 тоннах мака содержится более 100 кг опасного наркотического средства — "маковой соломы".

Загрязненный соломой мак используется для изготовления раствора опия, употребление которого вызывает возникновение психической и физической наркотической зависимости. Приблизительно из 100 грамм загрязненного мака можно получить одну дозу наркотического средства.