7 апреля, в 15.05 ч. заведующая клинической больницы сообщила в полицию о том, что в 13.17 ч. того же дня в приемное отделение из дома привезли мертвого младенца (2017 г.р.), врачам не удалось реанимировать его.

По данным полиции, отец девочки T.K., 1978 г.р., сказал, что младенец выпал из коляски. В 13.07 ч. врачи скорой помощи диагностировали смерть младенца.

Обстоятельства происшествия выясняются.