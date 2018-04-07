7 апреля, в 15.05 ч. заведующая клинической больницы сообщила в полицию о том, что в 13.17 ч. того же дня в приемное отделение из дома привезли мертвого младенца (2017 г.р.), врачам не удалось реанимировать его.
По данным полиции, отец девочки T.K., 1978 г.р., сказал, что младенец выпал из коляски. В 13.07 ч. врачи скорой помощи диагностировали смерть младенца.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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