15 марта, в 21.21 ч. в полицию обратилась женщина и сообщила, из дома в дер. Юцявичай (Калварийская мэрия) ушла и не вернулась 15-летняя Довиле Зайцева, 2003 г.р. Где она находится, до сих пор неизвестно.
Dovilė Zaiceva
© Marijampolės apsk.VPK

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные, до плеч, мелкие черты лица, карие глаза. На ней были черные брюки и черный пиджак. Девушка уходит из дома не в первый раз.

всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просьба звонить по номерам 8 343 52173 или 112.

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