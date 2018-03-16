Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы черные, до плеч, мелкие черты лица, карие глаза. На ней были черные брюки и черный пиджак. Девушка уходит из дома не в первый раз.
всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просьба звонить по номерам 8 343 52173 или 112.
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