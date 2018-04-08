Из Беларуси в Литву приехал совершенно пьяный водитель тягача

7 апреля, в 20.19 ч., в полицию Друскининкай сообщили о том, что на границе, на КПП Райгардас в деревне Ясконис, в 19.27 ч. таможенники задержали тягач Volvo, которым управлял гражданин Беларуси Х.С., 1984 г.р.