Как сообщило Минобороны, в минувший понедельник был сопровожден следовавший из Калининграда в континентальную часть России самолет "Ил-76", при другом взлете был сопровожден летевший в том же направлении самолет Ан-26 и два истребителя Су-30.
Транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26 летели с включенными транспондерами, между тем, истребители Су-30 – без транспондера, не поддерживали связь с региональными диспетчерами.
Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.
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