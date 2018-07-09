Как сообщило Минобороны, в минувший понедельник был сопровожден следовавший из Калининграда в континентальную часть России самолет "Ил-76", при другом взлете был сопровожден летевший в том же направлении самолет Ан-26 и два истребителя Су-30.

Транспортные самолеты Ил-76 и Ан-26 летели с включенными транспондерами, между тем, истребители Су-30 – без транспондера, не поддерживали связь с региональными диспетчерами.

Миссия Балтийского воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз в Литве и Эстонии.