Самолёты миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии дважды на прошлой неделе взлетали для сопровождения российских самолётов, пролетающих в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
© AFP / Scanpix

Ан-26 и Ан-30 в прошлый вторник и среду летели из Калининградской области в материковую часть России с активированным радиолокационным транспондером, поддерживали связь с региональным центром управления воздушным движением, но не имели плана полета.

Миссия НАТО воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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