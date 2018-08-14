Ан-26 и Ан-30 в прошлый вторник и среду летели из Калининградской области в материковую часть России с активированным радиолокационным транспондером, поддерживали связь с региональным центром управления воздушным движением, но не имели плана полета.
Миссия НАТО воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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