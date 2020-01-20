19 января, в 14.04 ч., в полицию сообщили о том, что в Вильнюсе, на перекрестке ул. Салтонишкю и Т.Нарбуто явно нетрезвая женщина (1983 г.р.) за рулем BMW врезалась в стоявший у перекрестка автомобиль (водитель 1990 г.р.). Очевидцы сказали, что водитель BMW пьяна, ведет себя неадекватно. От проверки на трезвость женщина отказалась, а это приравнивается вождению в состоянии тяжелой степени опьянения.
Женщину задержали и отвезли в полицию. После того как ее привезли в полицию и открыли дверцу машины, выяснилось, что женщина разделась донага.
На вопрос полицейских: "Вы оденетесь или так и останетесь сидеть?" женщина заявила, что не будет одеваться. "Голая пойдете?", – спросил полицейский. "Ага", - ответила женщина.
Когда она вышла из автомобиля, то выругалась: "Б..., как холодно". Ее внимание привлек компакт-диск с песнями исполнителя Sel. Она бросила его в стену.
Женщина бранилась, когда ее вели в здание, плевалась. У двери снова увидела компакт, снова его бросила: "Гребаный ты п...р, иди на х...!". После этого сказала полицейскому: "Это я не тебе, это Sel говорю". И пнула дверь.
В это время ее через окна заметили находящиеся в КПЗ задержанные и стали кричать: "Oooooo!". Женщину это не смутило, она обратилась к зрителям, подняв руки: "Окей, хевра, ну и что?".
Начато расследование по факту нетрезвого вождения. Руководство полиции выясняет, кто выложил видео в интернет.
В представленном в понедельник обращении полиции сказано: "Поскольку женщина вела себя неадекватно, бранилась, разделась донага, одеть ее не удалось, полицейские снимали все на видео, чтобы все обстоятельства оценили в ходе расследования. Ведется расследование в связи с попаданием видео в интернет".
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