"Мы видим новую проявившуюся тенденцию – выросла контрабанда сигарет (...). В последнее время контрабанда вновь начала расти и в конце прошлого года составила 21,3% (всех выкуренных сигарет – BNS)", – заявил старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис на презентации экономического обозрения.
"В Литве есть муниципалитеты, где контрабандная продукция составляет почти половину потребляемых сигарет, конечно, это рядом с белорусской границей. Почти вся контрабандная продукция попадает именно с белорусских табачных фабрик", – добавил он.
По словам экономиста, среди причин роста контрабанды также можно назвать быстро растущие акцизы и недостаточное внимание контролю над контрабандой, кроме того, без руководителя уже длительное время работает Таможенный департамент. Он также обратил внимание на то, что в Эстонии и Латвии в связи с ростом экономики масштабы контрабанды сокращаются.
Исследование показало, что в Латвии контрабандные сигареты в прошлом году составили 16,8%, в Эстонии – 9,9% всех выкуриваемых сигарет.
Исследование: в Литве растут масштабы контрабанды сигарет (1)
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