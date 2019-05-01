Ирландия: гражданку Латвии судят за убийство приятеля из Литвы

Убийство в графстве Типперери произошло 20 ноября 2016 года. Гражданина Литвы нашли в небольшом квартирном комплексе The Maltings в Роскреа. Семейный врач и медики "скорой" пытались спасти его жизнь, но тщетно.

В скором времени сотрудники Гарды (ирландской полиции) задержали 45-летнюю Ингу О., которая была знакома с убитым. Предполагается, что убийство было совершено с использованием большого кухонного ножа.

Во время судебного заседания женщину отпустили из-под стражи под залог в размере 6000 евро, т. к. у гражданки Латвии двое взрослых дочерей в Латвии и Германии, а в течение последних 11 лет у нее был постоянный стабильный доход в Ирландии.

Об убитом Андриюсе П. известно, что он проживал в Ирландии (в Дублине) последние 8 лет и был занят в строительстве.