Как уже сообщалось ранее, убийство в графстве Типперери произошло 20 ноября 2016 года. Гражданина Литвы с ножевыми ранениями в область грудной клетки нашли в небольшом квартирном комплексе The Maltings в Роскреа. Семейный врач и медики скорой пытались спасти его жизнь, но тщетно.
Предполагается, что убийство было совершено с использованием большого кухонного ножа. Во время следствия и на суде женщина отрицала свою вину, утверждая, что партнер напал на нее и она пыталась лишь защитить себя. Свою жизнь с Аудрюсом она охарактеризовала как ад.
Во время рассмотрения дела в суде были представлены доказательства того, что Аудрюс был агрессивен и применял насилие в отношении Инги, поэтому женщина неоднократно обращалась за помощью в полицию, которая выписывала литовцу ордера, предписывающие не приближаться к Инге. Об убитом Аудрюсе П. также известно, что он проживал в Ирландии (в Дублине) последние 8 лет и был занят в строительстве.
Присяжные провели 12 часов в спорах: виновна ли Инга О. в совершенном преступлении. Посовещавшись с судьей, присяжные вынесли вердикт: женщина виновна в непредумышленном убийстве. В итоге, гражданка Латвии получила 4 года лишения свободы.
ВИДЕО: В Риге литовец забрался на памятник Свободы, а затем убегал от полиции
Полиция Рижского самоуправления задержала литовца,...
Ирландия: гражданка Латвии получила срок за непредумышленное убийство своего друга из Литвы
Центральный уголовный суд Ирландии вынес приговор...
В ДТП пострадала малолетняя дочь депутата литовского парламента (6)
В семье депутата Робертаса Шаркницкаса, которого...
ФОТО: в Каунасе столкнулись два автомобиля и мотоцикл, мотоциклист погиб (5)
Во вторник в Каунасе столкнулись два автомобиля и...
Едва отпущенный на свободу рецидивист надругался над беспомощной женщиной и ограбил её (15)
Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры составила...
TOP новостей
С 1 августа должники в Литве могут вздохнуть свободнее: меняются расценки приставов (1)
1 августа в Литве вступает в силу приказ министра...
Информация жителям Литвы: "Содра" обновила информацию о накопленном пенсионном стаже (14)
Фонд социального страхования (" Содра ") на личных...
В начале августа о тепле можно лишь мечтать: погода меняется (2)
Август в Литве начнется с неприятной погоды. После...
Литовская полиция: кардинально изменится система назначения штрафов за превышение скорости (101)
Минувшая неделя в Литве завершилась печально – под...
На учениях в Вильнюсе будут имитировать аварию на БелАЭС: намечается эвакуация жителей (47)
5 сентября в столице Литвы Вильнюсе состоятся учения,...