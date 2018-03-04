В ирландском районе Талакто грабители проникли в магазин Lidl, вскрыли сейф, после чего разгромили магазин на угнанном тракторе, сообщает полиция Ирландии.
© Reuters

В воскресенье выяснилось, что двое нападавших членов банды были литовцами, сообщают ирландские СМИ.

7 ирландцев и два литовца в воскресенье предстали перед Дублинским судом, пишет портал dublinlive.ie. Мужчины были задержаны в субботу вечером. СМИ назвали подозреваемых. 2-летний Эдгарас Чещинас обвиняется в краже из магазина товаров на 50 евро. Повилас Гнейзявичюс, на два года младше своего соотечественника, обвиняется в хранении и краже товаров примерно на 60 евро.

Сотрудники магазина при нападении не пострадали. Полиция Ирландии сообщает в социальной сети Twitter, что были задержаны 9 человек. Член городского совета Брайан Лоулор утверждает, что банда ворвалась в магазин примерно в 16 часов, который был закрыт в связи с погодными условиями.

"Банда молодых людей проникла внутрь, ограбила и разгромила магазин. Очень прискорбно, что магазин ограбили в тот момент, когда у служб помощи и так много работы, - сказал он. - Грабители украли из магазина алкогольные напитки и тогда начали его громить, нанеся ущерб, скорее всего, на тысячи евро".

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