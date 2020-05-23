Инцидент в Юрбаркском районе: пьяный мужчина пнул ногой в дверь и получил удар топором

22 мая в подъезде дома в деревне Картупяй (Юрбаркскийрайон) произошел конфликт между двумя мужчинами (1991 г.р., в крови которого было 3,09 промилле, и трезвым мужчиной 1972 г.р.).
По предварительным данным, мужчина 1991 г.р. пнул ногой дверь в квартиру мужчины 1972 г.р., а тот, открыв дверь, ударил его топором по руке.
Пострадавший к судмедэкспертам обращаться отказался.
Ведется расследование.
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