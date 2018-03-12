Инцидент в Вильнюсском аэропорту: в ДТП пострадал водитель автокары

12 марта, в 6 ч. в Вильнюсском аэропорту произошло ДТП, в котором пострадал работник аэропорта, управлявший автокарой.
© DELFI / Domantas Pipas

Он врезался в автобус, который вез экипаж к самолету. Водитель (1995 г.р.) автокары получил небольшую травму, другим удалось избежать травм. ДТП произошло на ул. Родунес. Инцидент произошел рано утром, но о нем стало известно около 13 ч.

Вильнюсский аэропорт сообщил об инциденте ЕЦП, однако тот обращаться в полицию не стал, прислал только врачей скорой помощи. Врачи проверили водителя на трезвость, он был трезвым. однако полиция этого подтвердить уже не могла, поскольку узнала об инциденте намного позже.

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