Инцидент в Вильнюсском аэропорту: в ДТП пострадал водитель автокары

Он врезался в автобус, который вез экипаж к самолету. Водитель (1995 г.р.) автокары получил небольшую травму, другим удалось избежать травм. ДТП произошло на ул. Родунес. Инцидент произошел рано утром, но о нем стало известно около 13 ч.

Вильнюсский аэропорт сообщил об инциденте ЕЦП, однако тот обращаться в полицию не стал, прислал только врачей скорой помощи. Врачи проверили водителя на трезвость, он был трезвым. однако полиция этого подтвердить уже не могла, поскольку узнала об инциденте намного позже.