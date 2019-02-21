Инцидент в Вильнюсе: возможный виновник ДТП бросил машину и сбежал

Полиция информирует, что в 15.05 ч. на круговом перекрестке около бывшего педагогического университета столкнулись Mazda и Mercedes-Benz.
Выяснилось, что экипаж Mazda еще до приезда полиции с места происшествия скрылся. Находившиеся в машине люди скрылись пешим ходом.
Водитель Mercedes-Benz рассказал DELFI, что в Mazda с польскими регистрационными номерами ехали трое мужчин, возможно, украинцы.
Они согласились с тем, чтобы водитель вызвал полицию, но потом скрылись. Как это произошло, никто не заметил.
Представитель Вильнюсской полиции Паулюс Радвилавичюс сказал DELFI, что беглецов искали несколько экипажей полиции.
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