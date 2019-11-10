Вильнюсская полиция информировала, что около 22.33 ч. сообщили, что около Forum Palace на стоянке для машин на ул. Упес мужчина конфликтует с женщиной и другими людьми. Женщина просила о помощи, на место выехало несколько экипажей полиции.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление стражам порядка и, вероятно, нанес одному из них травму. Полицейский получил травму ноги, врачи увезли его в больницу.