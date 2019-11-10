В субботу вечером в Вильнюсе на место происшествия выехала не только полиция, но и врачи скорой помощи. По предварительным данным, пострадал полицейский.
© DELFI / Erika Venckutė

Вильнюсская полиция информировала, что около 22.33 ч. сообщили, что около Forum Palace на стоянке для машин на ул. Упес мужчина конфликтует с женщиной и другими людьми. Женщина просила о помощи, на место выехало несколько экипажей полиции.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление стражам порядка и, вероятно, нанес одному из них травму. Полицейский получил травму ноги, врачи увезли его в больницу.

ЧП и криминал

СМИ: около Каунасской клиники обнаружено тело мужчины

9 ноября вечером из окна 5 этажа, где находится отделение...

Инцидент в Вильнюсе: во время задержания нарушителя порядка пострадал полицейский (4)

В субботу вечером в Вильнюсе на место происшествия...

В Вильнюсе произошло трагическое ДТП: погиб человек

По Единому номеру помощи 112 сообщили о ДТП в Вильнюсе с...

В Правенишкес - жестокий выпад со стороны заключенных: обнаружен мужчина с тяжелыми травмами (5)

В Правенишкской колонии – очередной выпад:...

В Клайпеде в ДТП попал учебный автомобиль, водитель в реанимации (4)

7 ноября, в 16 ч., в Клайпеде, на перекрестке проспекта...

TOP новостей

G4S apsaugininkai

Представители ранее популярной профессии в Литве сейчас получают низкие зарплаты (10)

Ранее работа охранников в Литве считалась престижной,...

Глава сети Norfa: после этого интервью ко мне, возможно, придут с проверкой (25)

Предприниматель Дайнюс Дундулис , который является...

Погода: дожди будут идти каждый день

В ночь на воскресенье к Литве подойдет южный циклон....

Литва просит помощи у депутатов Европарламента в защите судей и прокуроров от России (76)

Министр юстиции Литвы, генеральный прокурор и...

Бомбоубежище в Вильнюсе оборудовали и нацисты (9)

На этой неделе стало известно, что на горе Таурас, под...