Инцидент в Вильнюсе: после сообщения об автомобиле в реке - неожиданная развязка

10 октября рано утром поступило сообщение о том, что в Вильнюсе в реку Нерис съехал автомобиль. На место происшествия выехали пожарные-спасатели.
© DELFI / Josvydas Elinskas

Около 7 ч. жители информировали службу помощи о странном происшествии.

Пожарные сказали, что данных об утонувших нет.

С порталом DELFI связалась женщина, которая сказала, что наблюдала странное явление. По ее словам, автомобиль не упал в реку, он повис над водой, возможно, его что-то поддерживает.

Позже выяснилось, что на ул. Жигиманту (на месте происшествия) проходит съемка, никакой автомобиль в реку не съезжал.

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