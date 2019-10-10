Инцидент в Вильнюсе: после сообщения об автомобиле в реке - неожиданная развязка

Около 7 ч. жители информировали службу помощи о странном происшествии.
Пожарные сказали, что данных об утонувших нет.
С порталом DELFI связалась женщина, которая сказала, что наблюдала странное явление. По ее словам, автомобиль не упал в реку, он повис над водой, возможно, его что-то поддерживает.
Позже выяснилось, что на ул. Жигиманту (на месте происшествия) проходит съемка, никакой автомобиль в реку не съезжал.
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