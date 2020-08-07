Инцидент в Вильнюсе: обвалился балкон на 15 этаже, эвакуированы жители

Скопировать ссылку Инцидент в Вильнюсе: обвалился балкон на 15 этаже, эвакуированы жители

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Департамент полиции информировал, что 7 августа, в 16.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Архитекту, обвалился балкон на 15-м этаже многоквартирного дома. Падая, он повредил другие балконы.