11 октября, в 13.50 ч., в Вильнюсе, на ул. Юстинишкю, в гаражном массиве, водитель VW Passat заблокировал путь водителю (1958 г.р.) Audi 100.
Водитель VW Passat подошел к Audi 100 с похожим на пистолет предметом в руках и распылил газ из газового баллончика в салоне автомобиля.
Водителю и пассажирке (1961 г.р.) Audi 100 врачи оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Подозреваемый (1980 г.р.), у которого обнаружили пневматический пистолет Airsoft, был задержан.
Начато расследование.
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