Инцидент в Тельшяйском районе: вооруженный пьяный мужчина облил дом бензином и грозился повесить собаку

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11 июля, в 18.08 ч., в Тельшяйском районе, в деревне Кальненай, нетрезвый (2,32 промилле) мужчина (1970 г.р.) облил дом бензином и закрылся в нем, угрожая повесить собаку.
Полиция отмечает, что мужчину задержали, когда он вышел из дома. На месте происшествия полиция нашла револьвер с патронами.
Подозреваемый задержан.
Начато расследование.
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