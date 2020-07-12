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11 июля, в 18.08 ч., в Тельшяйском районе, в деревне Кальненай, нетрезвый (2,32 промилле) мужчина (1970 г.р.) облил дом бензином и закрылся в нем, угрожая повесить собаку.
Инцидент в Тельшяйском районе: вооруженный пьяный мужчина облил дом бензином и грозился повесить собаку
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Полиция отмечает, что мужчину задержали, когда он вышел из дома. На месте происшествия полиция нашла револьвер с патронами.

Подозреваемый задержан.

Начато расследование.

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