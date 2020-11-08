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Полиция сообщает, что в Пренайском районе был ранен мужчина.
Инцидент в Пренайском районе: в усадьбе мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета
© DELFI / Ainis Gurevičius

7 ноября, в 19.40 ч., в Пренайском районе, в усадьбу, принадлежащую женщине 1990 г.р., приехали трое неизвестных.

По предварительным данным, во время словесной перепалки один из приехавших из газового пистолета выстрелил в лицо мужчине 1992 г.р. Убегая, неизвестные потеряли пистолет. Найденный газовый пистолет не зарегистрирован.

Пострадавший проходит амбулаторное лечение.

Ведется расследование.

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