Инцидент в Пренайском районе: в усадьбе мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета

7 ноября, в 19.40 ч., в Пренайском районе, в усадьбу, принадлежащую женщине 1990 г.р., приехали трое неизвестных.

По предварительным данным, во время словесной перепалки один из приехавших из газового пистолета выстрелил в лицо мужчине 1992 г.р. Убегая, неизвестные потеряли пистолет. Найденный газовый пистолет не зарегистрирован.

Пострадавший проходит амбулаторное лечение.

Ведется расследование.