Инцидент в Мариямполе: мужчины ворвались в квартиру, избили подростка и заставили его пить алкоголь

3 декабря, в 19.40 ч., в Мариямполе, в квартиру пришли неизвестные мужчины, дверь им открыл несовершеннолетний (2003 г.р.). Мужчины вошли в квартиру, стали угрожать подростку, требовали, чтобы он пил алкоголь, затем ударили его в живот и по ноге.
Пострадавшему врачи оказали помощь о назначили амбулаторное лечение. Полиция задержала нетрезвых подозреваемых (2,21 и 2,53 промилле) 1998 и 2002 г.р.
Начато расследование.
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