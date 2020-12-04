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Департамент полиции информировал, что в Мариямполе были задержаны двое мужчин. По предварительным данным, подозреваемые жестоко обращались с несовершеннолетним.
Инцидент в Мариямполе: мужчины ворвались в квартиру, избили подростка и заставили его пить алкоголь
© DELFI / Rafael Achmedov

3 декабря, в 19.40 ч., в Мариямполе, в квартиру пришли неизвестные мужчины, дверь им открыл несовершеннолетний (2003 г.р.). Мужчины вошли в квартиру, стали угрожать подростку, требовали, чтобы он пил алкоголь, затем ударили его в живот и по ноге.

Пострадавшему врачи оказали помощь о назначили амбулаторное лечение. Полиция задержала нетрезвых подозреваемых (2,21 и 2,53 промилле) 1998 и 2002 г.р.

Начато расследование.

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