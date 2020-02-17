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Полицию вызывали в Купишкский район, где находится нефтяной терминал. По предварительным данным, в помещении терминала находились пьяные работники.
Būtingės naftos terminalas
Būtingės naftos terminalas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

16 февраля, в 1.37 ч., в Купишкском районе, в помещении терминала обнаружили четверых пьяных работников (1,87 промилле, 1,12 промилле, 0,97 и 0,98 промилле). Это мужчины 1994, 1991, 1970 и 1962 г.р.

По предварительным данным, о нетрезвых работниках сообщило руководство, они отстранены от работы.

Ведется расследование.

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