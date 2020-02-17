aA
Полицию вызывали в Купишкский район, где находится нефтяной терминал. По предварительным данным, в помещении терминала находились пьяные работники.
16 февраля, в 1.37 ч., в Купишкском районе, в помещении терминала обнаружили четверых пьяных работников (1,87 промилле, 1,12 промилле, 0,97 и 0,98 промилле). Это мужчины 1994, 1991, 1970 и 1962 г.р.
По предварительным данным, о нетрезвых работниках сообщило руководство, они отстранены от работы.
Ведется расследование.
TOP новостей
Литва окончательно проиграла спор с "Газпромом" о компенсации в 1,4 млрд евро (58)
Литва окончательно проиграла продолжавшийся почти...
Оператор мобильной связи в Литве два года присылал счета умершему человеку (49)
"У меня с оператором Tele2 сложилась странная ситуация....
Банк SEB обновил э-банкинг: изменились некоторые услуги (16)
В минувшие выходные банк SEB внедрил новую платформу ИТ и...
Новая модель детсада в Каунасском районе вызвала волну возмущения: за детьми может смотреть, кто хочет (5)
С 1 февраля в Каунасском районе открылись первые...