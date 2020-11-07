По словам пресс-секретаря Дирекции клайпедского порта Довиле Рингис, в реке начало тонуть судно. По предварительным данным, в 8 ч. диспетчеры порта с помощью камер заметили, что судно Ole Wilassen в реке Дане, рядом с замковым портом опасно накренилось.
Набережная, у которой стоит судно, принадлежит Клайпедскому муниципалитету, поэтому были информированы его представители, владелец судна, капитан порта, специалисты по охране окружающей среды.
Судно оградили сорбирующими бонами, пока следов загрязнений не видно.
Люди во время инцидента не пострадали. Это судно, построенное в 1948 г. в Норвегии, уже тонуло месяц назад.
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