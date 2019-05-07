Инцидент в Кибартайской колонии: незаконно выпущен на волю осужденный за крупную контрабанду наркотиков

Как подозревают, из колонии незаконно отпустили гражданина Колумбии Диего Пения Мурильо.

Он в конце января 2018 года решением Каунасского окружного суда был приговорен к 9 годам лишения свободы за незаконное хранение наркотиков.

Мурильо был осужден по делу крупнейшей контрабанды наркотиков (кокаина) в истории Литвы. Речь идет о 71 кг кокаина.

Наркотики доставили в Литву с углем. Контрабанду обнаружили в 2015 году в результате операции, длившейся несколько лет.

Подозрения по делу об исчезновении Мурильо из колонии пока никому не предъявлены, ведется расследование.