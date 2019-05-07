Инцидент в Кибартайской колонии: незаконно выпущен на волю осужденный за крупную контрабанду наркотиков

Из Кибартайского сектора Мариямпольской исправительной колонии, как подозревают, незаконно был освобожден осужденный за контрабанду наркотиков. Начато расследование по факту невыполнения служебных обязанностей, сообщает прокуратура.
© Kauno aps. VPK

Как подозревают, из колонии незаконно отпустили гражданина Колумбии Диего Пения Мурильо.

Он в конце января 2018 года решением Каунасского окружного суда был приговорен к 9 годам лишения свободы за незаконное хранение наркотиков.

Мурильо был осужден по делу крупнейшей контрабанды наркотиков (кокаина) в истории Литвы. Речь идет о 71 кг кокаина.

Наркотики доставили в Литву с углем. Контрабанду обнаружили в 2015 году в результате операции, длившейся несколько лет.

Подозрения по делу об исчезновении Мурильо из колонии пока никому не предъявлены, ведется расследование.

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