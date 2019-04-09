В понедельник, в 18 ч., в Вильнюсе, на 5 этаже в подъезде жилого дома, три с виду знакомые девушки избили 14-летнюю (2004 г.р.).

По предварительным данным, подозреваемые забрали у нее куртку и очки от солнца. Ущерб – 80 евро.

Пострадавшая получила ушибы лица, ей оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Ведется расследование.