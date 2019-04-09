В понедельник, в 18 ч., в Вильнюсе, на 5 этаже в подъезде жилого дома, три с виду знакомые девушки избили 14-летнюю (2004 г.р.).
По предварительным данным, подозреваемые забрали у нее куртку и очки от солнца. Ущерб – 80 евро.
Пострадавшая получила ушибы лица, ей оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Ведется расследование.
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