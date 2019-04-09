В подъезде жилого дома на 14-летнюю напали три девочки, которые не только избили, но и обокрали ее. Они забрали у нее куртку и очки от солнца, сообщает полиция.
© DELFI / Karolina Pansevič

В понедельник, в 18 ч., в Вильнюсе, на 5 этаже в подъезде жилого дома, три с виду знакомые девушки избили 14-летнюю (2004 г.р.).

По предварительным данным, подозреваемые забрали у нее куртку и очки от солнца. Ущерб – 80 евро.

Пострадавшая получила ушибы лица, ей оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Ведется расследование.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

ЧП и криминал

Группа девушек в столице избила и ограбила 14-летнюю (5)

В подъезде жилого дома на 14-летнюю напали три девочки,...

В ДТП попала депутат Ширинскене (9)

Депутат литовского парламента Агне Ширинскене 5...

В Вильнюсе обнаружена авиационная бомба, перекрыта ул. Упес (3)

В Вильнюсе , на ул. Упес, 8 апреля, в 10.45 ч., у здания...

В ночь на понедельник в Паневежисе горело деревообрабатывающее предприятие (18)

В ночь на понедельник в Паневежисе начался большой...

В Друскининкай автомобилем управлял нетрезвый полицейский (9)

Департамент полиции Литвы информировал, что в...

TOP новостей

Висагинский мебельный комбинат изнутри: работают роботы, но людей не увольняют (46)

На мебельном комбинате Visagino linijа слышен шум работающей...

Шимашюс меняет свою позицию: мэрия восстановит памятную доску генералу Ветре (2)

Вильнюсская мэрия восстановит памятную доску офицеру...

Сквернялис снова "поддел" Грибаускайте: на этот раз из-за женщин в министерстве (18)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что в...

Прокуратура просит задержать Шидлаускаса на 20 дней, Насырова – на 2 месяца (2)

Во вторник в рамках расследования дела о торговле...

ГИК Литвы: в президентских выборах в Литве будут участвовать 9 кандидатов (5)

В предстоящих президентских выборах в Литве будут...